محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلى القوى السياسية والشعبية بالمحافظة

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه يقدر ويثمن دور كافة القوى السياسية والشعبية، التى تسعى لترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن.

كما أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية تفعيل دور الأحزاب والقوى السياسية، ومشاركتها فى مختلف محاور التنمية وخدمة المجتمع، وتبنى العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا الجماهيرية، خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى تقديره لجهود تلك المؤسسات والكيانات باعتبارها أحد عناصر الدولة.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذى عقده محافظ الاسماعيلية، مع عدد من ممثلى القوى السياسية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة عدداً من الموضوعات والقضايا الجماهيرية العامة، التى تمس شعب الإسماعيلية ومواطنيها، وطرح الحلول والمقترحات اللازمة لحلها، وقد وعد المحافظ بسرعة دراسة آليات التنفيذ لحل تلك القضايا فى إطار الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.