video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلى القوى السياسية والشعبية بالمحافظة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:03 م
محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلى القوى السياسية والشعبية بالمحافظة جانب من اللقاء
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
إضافة تعليق
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه يقدر ويثمن دور كافة القوى السياسية والشعبية، التى تسعى لترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن.
 
كما أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية تفعيل دور الأحزاب والقوى السياسية، ومشاركتها فى مختلف محاور التنمية وخدمة المجتمع، وتبنى العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا الجماهيرية، خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى تقديره لجهود تلك المؤسسات والكيانات باعتبارها أحد عناصر الدولة.
 
جاء ذلك، خلال اللقاء الذى عقده محافظ الاسماعيلية، مع عدد من ممثلى القوى السياسية بالمحافظة.
 
وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة عدداً من الموضوعات والقضايا الجماهيرية العامة، التى تمس شعب الإسماعيلية ومواطنيها، وطرح الحلول والمقترحات اللازمة لحلها، وقد وعد المحافظ بسرعة دراسة آليات التنفيذ لحل تلك القضايا فى إطار الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المصلحة العامة للجميع. 
 
DSC_3404
 

DSC_3412
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يعلن انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيليه

يس طاهر

محافظ الاسماعيليه

القوه السياسية




لا تفوتك
السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات

إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة