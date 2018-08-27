محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال المرحلة الأولى لمشروع محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، بزيارة ميدانية لموقع مشروع انشاء المحطة التى يجرى تنفيذها على مساحة اجمالية قدرها 9 أفدنة بما يعادل نحو 40 ألف مترا مربعا وتصل جملة تكلفتها الى نحو ما يزيد عن 250 مليون جنيها وذلك لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروع ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تشطيبات للمرحلة الأولى والتى تصل قدرتها التصريفية الى 400 لتر/ ثانية بما يعادل 35 ألف مترا مكعبا يوميا ومتابعة نسب التنفيذ لتلك الأعمال والتى بلغت نسبتها الى نحو ما يزيد عن 85% ومتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتى تستهدف الوصول الى طاقة تصريفية اجمالية قدرها 800 لتر / ثانية بما يعادل 70 ألف مترا مكعبا يوميا بانتهاء تنفيذ المشروع.

ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ المشروع مع بداية شهر سبتمبر القادم 2018 وتستهدف المحطة تغذية وخدمة مدينة المستقبل بالكامل بالاضافة الى مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمى والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربى .

وخلال الزيارة أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بالمشروع والالتزام بالجدول الزمنى والتوقيتات المحددة له.

من جانبه أشاد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية بالجهود المبذولة من القائمين على العمل بلجنة إدارة مدينة المستقبل السكنية برئاسة محمد على المسؤل عن المدينة ومعاونيه لما بذلوه من جهد فى صيانة ورفع كفاءة المعدات والآليات الخاصة بأعمال النظافة خلال تلك الفترة طويلة من تدنى مستوى النظافة.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها محافظ الإسماعيلية لمدينة المستقبل السكنية والتى رافقه خلالها محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس المركز والمدينة وعدد من القيادات التنفيذية وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال خطة رفع جميع تراكمات وبؤر القمامة والمخلفات وصيانة أعمدة الانارة العامة والكشافات من أجل استعادة الزجه الجمالى والحضارى للمنطقة .

وخلال الجولة أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل خلال تلك الفترة لاحدث طفرة ونقلة حقيقية فى مستوىلا النظافة بمدينة المستقبل بشكل عام.