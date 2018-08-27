محافظ الإسكندرية يشدد على تجميل جداريات مصطفى كامل

الإسكندرية - جاكلين منير

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة إظهار الميادين بالمظهر الجمالى الذى يليق بالإسكندرية كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مع الاستعداد الجيد لاستقبال زوار المدينة، وبناء على تعليمات المحافظ قام اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، بإزالة الأتربة وغسل الجدارية الشهيرة بمنطقة مصطفى كامل، وإعادتها إلى سابق عهدها وإعادة الرونق لها .

قدم المحافظ الشكر للشركة المساهمة فى تصميم وتنفيذ لوحة (I Love Alex) التى تم وضعها بالطريق العام، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، والذى يعتبر مدخل من مداخل المدينة، والتى تم تصميمها من الفيبر والقوائم الحديدية بطول ٣ متر، وعرض ٣٥ متر لتجميل مدخل الإسكندرية، مؤكدا على ضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى تجميل وإظهار مدينتنا بالمظهر الذى يليق بها، أمام أهلها وزوارها.

وبناء على تعليمات المحافظ، قامت الأستاذة بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، بتجريف ورفع مخلفات من حديقة النصب التذكارى بمحطة مصر، وحديقة بيرم التونسى بكورنيش الشاطبى، ورفع أحجار من محطة الرمل أمام تريانون، وقامت إدارة الكهرباء بحى العجمى تحت إشراف الأستاذ علاء يوسف رئيس الحى، بصيانة كشافات الإضاءة العامة بمساكن الأسمنت بوادى القمر، وشارع خلف مسجد محمد موسى بالهانوفيل.

وأكد سلطان، أن تجميل وتطوير الميادين وإضفاء لمسة جمالية على الشوارع، الهدف منه هو تغيير الذوق العام بشكل غير مباشر مع الحفاظ على شكل المدينة الحضارى، كواحدة من أعرق وأقدم المدن السياحية، مؤكدا على أنه ينتظر من المجتمع المدنى المزيد من المساهمات وخاصة بمداخل المدينة التى من شأنها الارتقاء وتطوير المدينة وإظهار جمالها أمام زوارها.

محافظ الإسكندرية أمام لوحة (I Love Alex)

تصليح أعمدة الإنارة

جدارية الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يشاهد لوحة (I Love Alex)

تنظيم جدارية الإسكندرية بشارع مصطفى كامل