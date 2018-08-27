محافظ أسيوط فى زيارة لجامعة أسيوط لتهنئة رئيسها الجديد

أسيوط ـ محمود عجمي

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وذلك لتهنئته بتولي رئاسة الجامعة عقب صدور القرار الجمهوري بهذا الشأن وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب .

وخلال اللقاء أشاد المهندس ياسر الدسوقي بما شهدنه السنوات الماضية من تعاون وثيق بين المحافظة وإدارات الجامعة المتلاحقة، مؤكدا على ما تحتله جامعة أسيوط من مكانة مرموقة على مستوى الجامعات المصرية ، وهو ما يجعلها ركيزة هامة للحركة العلمية والتنويرية في المحافظة وشريكا هاماً في التنمية بما تقدمه من خدمات للمواطنين في مختلف المجالات البيئية والزراعية ، وما تحتله المنظومة الصحية داخل مستشفيات أسيوط الجامعية من مكانة رائدة ومتميزة على مستوى مستشفيات محافظات الصعيد.

متمنيا لرئيس جامعة أسيوط التوفيق والسداد، ومؤكدا على ثقته في قدرة إدارة الجامعة الجديدة على تحقيق مزيد من التقدم والرفعة لجامعة اسيوط.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال على حرص إدارة الجامعة على مواصلة توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع المسئولين فى المحافظة ، مع تكاتف الجهود وتسخير كافة إمكانيات الجامعة العلمية والبحثية لخدمة المحافظة والمواطنين ولتحقيق التقدم والتنمية المنشودة داخل محافظات الصعيد.

وقد أشاد الدكتور الجمال بحرص محافظ اسيوط على متابعة العمل داخل مستشفيات اسيوط الجامعية والتعاون فى تذليل العقبات الطارئة وهو ما انعكس اثره على تطوير مستوى الخدمة الصحية المقدمة، الى جانب مشاركة محافظ اسيوط فى كثير من الانشطة العلمية والبحثية التى تنظمها الجامعة.