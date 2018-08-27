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محافظة الجيزة تعلن غلق كوبرى الدقى جزئيًا للصيانة غدًا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:30 م
محافظة الجيزة تعلن غلق كوبرى الدقى جزئيًا للصيانة غدًا اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة أن شركة المقاولون العرب ستبدأ اعتباراً من الساعة 12 مساء غد الثلاثاء فى أعمال الصيانة بكوبرى الدقى المعدنى "تغيير طبقة الأيبوكس وصيانة الفواصل المعدنية" للاتجاه القادم من ميدان الأورمان باتجاه كوبرى 6 أكتوبر وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وذلك لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل الحركة المرورية.

 

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن العمل سيتم على مرحلتين لمدة ثلاثة أسابيع مع ترك حارة مرورية لحركة سير السيارات؛ وأضاف أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لفتح شارع التحرير أسفل كوبرى الدقى لتيسير المرور للسيارات وتركيب لوحات إرشادية وتكثيف التواجد المرورى لتيسير حركة السيارات ومساعدة قائدى السيارات فى الإتجاهات الجديدة.


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