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مجلس مدينة إسنا ينفذ 13 قرار بإزالة تعديات بقرية توماس وعافية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:11 م
مجلس مدينة إسنا ينفذ 13 قرار بإزالة تعديات بقرية توماس وعافية ازالة
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الإثنين، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وذلك بناءاً علي توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر بإزالة كافة التعديات علي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة شملت 13 حالة تعدى بقرية توماس وعافية، ضمت حالات إزالات تعديات فى المهد على مساحة فدان ونصف الفدان عبارة عن أسوار وأحواش وأساسات مبانى، وشدد رئيس المركز على رؤساء القرى بحصر كافة التعديات على أملاك الدولة والعمل على إزالتها فوراً.

 

 


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