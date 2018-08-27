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مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:50 م
مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك كابتن مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم
كتب عمرو دوبدار
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عرض كابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على محمد صلاح أن يسافر له بريطانيا غدًا ويجلس معه ليرى متطلباته ويتناقش معه لإنهاء الأزمة، معقبًا: "أنا تحت أمره، وهسافرله بكرة الصبح لو عايز، محمد صلاح زى ابنى بالظبط".

 

ونفى "عبد الغنى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الاثنين، التغريدة التى نسبت له، والتى تتحدث عن أن محمد صلاح مثله مثل أى لاعب، مؤكدًا أنها لا تخصه من قريب أو من بعيد، وأن بعض الأشخاص انتحل اسمه، متابعًا: "ماليش فى الفيس بوك ولا توتير، ولم أهاجم محمد صلاح".

 

واستكمل: "لم نطلب تذاكر من محمد صلاح علشان نروح نشجعه فى بريطانيا، وتجمهر الجماهير أمام منزله أمر غير مقبول، ولا يوجد تعنت بيننا، محمد صلاح ابن بار لمصر وكرة القدم وشرف لكل المصريين".

 

وقال: "من الممكن أن نصل إلى حل وسط مع محمد صلاح بدون تصعيد، والمسألة بسيطة جدًا وتتحل فى منتهى البساطة"، لافتًا إلى أنه لم يتواصل مع صلاح منذ كأس العالم؛ لأن رقم "الواتس آب" الخاص به يتغير كل فترة.

 

وعلق مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على أزمة النجم محمد صلاح الأخيرة مع اتحاد كرة القدم، مؤكدًا: "نقدر محمد صلاح ونحبه بلا شك، محمد صلاح ابن من أبناء مصر، ونعامل أبنائنا معاملة رفيعة المستوى، ونبحث عن راحة المنتخب أكثر من اللاعيبة نفسها".


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