video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خلال زيارته للصندوق

متحدث الصحة الكويتية يشيد بتجربة مصر فى مكافحة تعاطى المخدرات

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:11 م
متحدث الصحة الكويتية يشيد بتجربة مصر فى مكافحة تعاطى المخدرات تسليم الدرع للدكتور أحمد الشطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

 

فى إطار التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة تعاطى المخدرات، زار الدكتور أحمد  الشطى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، بهدف تعزيز التعاون فى مجال علاج مرض الإدمان والاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة تعاطى المخدرات.

 
 
كما تم بحث أوجه التعاون بين البلدين وتأكيداً لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة أنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفى سرية تامة اضافة الى عرض  مقترح لإنشاء معسكر تدريبى.

 التوعية بأضرار تعاطى المخدرات 

 

واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، خلال الزيارة، جهود الصندوق فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والوضع الراهن للمشكلة، ودمج قضية المخدرات في المناهج الدراسية، بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتعاطى المخدرات بكافة أشكالها وصورها بين الطلاب والمعلمين بمراحل التعليم قبل الجامعى، وكذلك علاج مرضى الإدمان من خلال المستشفيات المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن وتطويرها وزيادة أعدادها إلى 22 مركزا علاجيا، إضافة إلى دمج المتعافين فى المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم مع تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية مما أدى إلى خفض نسبة تعاطى المخدرات .
 
 
كما تم استعراض حملة "انت أقوى من المخدرات " بمشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى وتأثير الحملة على تزايد عدد المكالمات الواردة على الخط الساخن بنسبة 400% .
 
 
من جانبه، أشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، بتجربة الصندوق باعتبارها من التجارب الرائدة فى الوطن العربى وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، والتوسع فى إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا أن تجربة الصندوق فى رصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية وتحليل المضمون، تعد من التجارب الرائدة لمواجهة ظاهرة التعاطى وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، كما تفقد الخط الساخن للصندوق "16023" واطلع على متابعة كيفية تلقى المكالمات من المرضى وأسرهم لعلاجهم بالمجان، وأن 104 آلاف مريض إدمان استفادوا من خدمات العلاجوالتأهيل خلال العام الماضى فى 22 مركز علاجى شريك مع الخط الساخن للصندوق "16023" فى (12) محافظة بزيادة تصل إلى 20% بالمقارنة بعام 2016 .
 
db019fc8-23b3-412d-a09c-4650d1e8b02e
 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إدمان مضادات الهيستامين المسببة للنعاس يسبب كوارث صحية.. اعرفها

الصحة ترفع درجة الاستعداد بـ18 مستشفى و16 مركزا لعلاج الإدمان خلال العيد

الصحة

المخدرات

علاج الادمان




لا تفوتك
"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة