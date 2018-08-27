متحدث الصحة الكويتية يشيد بتجربة مصر فى مكافحة تعاطى المخدرات

كتب مدحت وهبة

فى إطار التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة تعاطى المخدرات، زار الدكتور أحمد الشطى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، بهدف تعزيز التعاون فى مجال علاج مرض الإدمان والاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة تعاطى المخدرات.

كما تم بحث أوجه التعاون بين البلدين وتأكيداً لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة أنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفى سرية تامة اضافة الى عرض مقترح لإنشاء معسكر تدريبى.



التوعية بأضرار تعاطى المخدرات

واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، خلال الزيارة، جهود الصندوق فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والوضع الراهن للمشكلة، ودمج قضية المخدرات في المناهج الدراسية، بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتعاطى المخدرات بكافة أشكالها وصورها بين الطلاب والمعلمين بمراحل التعليم قبل الجامعى، وكذلك علاج مرضى الإدمان من خلال المستشفيات المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن وتطويرها وزيادة أعدادها إلى 22 مركزا علاجيا، إضافة إلى دمج المتعافين فى المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم مع تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية مما أدى إلى خفض نسبة تعاطى المخدرات .

كما تم استعراض حملة "انت أقوى من المخدرات " بمشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى وتأثير الحملة على تزايد عدد المكالمات الواردة على الخط الساخن بنسبة 400% .

من جانبه، أشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، بتجربة الصندوق باعتبارها من التجارب الرائدة فى الوطن العربى وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، والتوسع فى إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا أن تجربة الصندوق فى رصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية وتحليل المضمون، تعد من التجارب الرائدة لمواجهة ظاهرة التعاطى وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، كما تفقد الخط الساخن للصندوق "16023" واطلع على متابعة كيفية تلقى المكالمات من المرضى وأسرهم لعلاجهم بالمجان، وأن 104 آلاف مريض إدمان استفادوا من خدمات العلاجوالتأهيل خلال العام الماضى فى 22 مركز علاجى شريك مع الخط الساخن للصندوق "16023" فى (12) محافظة بزيادة تصل إلى 20% بالمقارنة بعام 2016 .