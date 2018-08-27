مباحث منيا القمح تضبط "الجرانش" قبل ترويجه 150 كيلو بانجو وحشيش

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث منيا القمح، بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، القبض على عاطل شهرته "الجرانش"، قبل تريوجه 150 كيلو من مخدر البانجو، و200 جرام حشيش، وضبط بحوزته بندقية آلية و4 طلقات، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار نيابة منيا القمح، للتحقيق بمعرفة أحمد هزاع، مدير النيابة، وبإشراف محمد المراكبى، رئيس النيابة.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية للرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، عن قيام" محمود إ" 55 سنة وشهرته الجرانش مقيم الصنافين دائرة المركز، بترويج كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائه.

وبعد إذن النيابة العامة والتأكد من صحة التحريات السرية والمعلومات، تمكنت مأمورية قادها الرائد محمد فؤاد، ومعاونيه النقباء أحمد بنديرى، وأحمد شويخ، ومحمد عليوة، وملازم أول على رؤوف، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 150 كيلو وجرام وفرشين حشيش وزن 200 جرام وبندقية و4 طلقات، ومبلغ مالى 20 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.