مباحث ساقلتة بسوهاج تضبط عامل قتل طفل 4 سنوات فى مشاجرة

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته شرق محافظة سوهاج، برئاسة الرائد حلمى حليم رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على عامل عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد المنازل فى مشاجرة، ما نتج عنه وفاة طفل، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد بتحديد مكان اختباء أحد الأشخاص شارك فى مشاجرة بالأسلحة النارية وتسبب فى مقتل طفل.

وعلى الفور، تم عرض المعلومات على العميد عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والذى كلف العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية، بسرعة ضبط المتهم، وتشكيل فريق بحث قاده المقدم المزمل نافع وكيل فرع بحث الشرق، والرائد حلمى حليم رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته، حيث تم تحديد مكان المتهم وتضبطه، وتبين أنه "عاشور . ع . م" 35 سنة، عامل، وتم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية، و6 طلقات من ذات العيار.

وترجع الواقعة، عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا، يفيد بإطلاق أعيرة نارية بقرية الطوايل الشرقية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث المركز، وتبين قيام "عاشور ع.م"، بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل "ياسين ح.ى " 56 سنة، نتج عن ذلك مقتل حفيد الأخير "4 سنوات"، إثر إصابته بعيار نارى بالرأس والصدر، وذلك لوجود خلافات بين الطرفين، وتم تحرير محضرا بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.