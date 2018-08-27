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الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:04 ص
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مباحث الزاوية الحمراء تتحرى عن نشاط أفراد عصابة "مافيا"فى سرقة المساكن

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:00 ص
مباحث الزاوية الحمراء تتحرى عن نشاط أفراد عصابة "مافيا"فى سرقة المساكن حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الزاوية الحمراء ضباط قسم شرطة الزواية الحمراء بسرعة التحرى عن النشاط الإجرامى لتشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالمنطقة، وبيان قيام المتهمين بوقائع مماثلة من عدمه ، فيما امرت النيابة العامه بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات .

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء مفادها أن كل من"أحمد السيد"، وشهرته "مافيا"، 19 سنة،  عاطل، وسابق اتهامه فى القضية رقم 4589 لسنة 2015م الظاهر "مخدرات"، و"محمود إبراهيم"، 18 سنة، عاطل، وسابق اتهامه فى القضية رقم 1533 لسنة 2017م شبرا الخيمة أول قليوبية "سرقة"، و"محمد أحمد"، 18 سنة، عاطل، وسابق اتهامه فى القضية رقم 13 لسنة 2010م أحداث شبرا.

وتبين أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم.

بمواجهتهم بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 2 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب على النحو التالى،  منها سرقة وحدة خارجية لجهاز تكييف من داخل مسكن موظف، وسرقة وحدة خارجية لجهاز تكييف من داخل مسكن موظفة بالمعاش ومقيمة، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الأول، تحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 


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