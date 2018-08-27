ما لا تعرفه عن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحى بالجيزة فى 9 معلومات جديدة

كتب أحمد حسن

استمرارا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه.. نقدم لكم خدمة جديدة من خلال معلومات محددة لعدد القرى التى يوجد بها صرف صحى بمحافظة الجيزة، وعدد القرى المستهدف توصيل الصرف لها خلال الفترة المقبلة وهى..

1-عدد قرى محافظة الجيزة يصل لـ 167 قرية.

2-عدد القرى التى يوجد بها صرف صحى 38 قرية بنسبة تصل 23% من قرى المحافظة.

3-عدد القرى الجارى توصيل صرف صحى لها 42 قرية بما نسبته 25 %.

4-من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ7 قرى نهاية الشهر الجارى.

5-القرى المستهدف الانتهاء من خدمة الصرف بها هى " مزغونة بمركز البدرشين – ناهيا بمركز كرداسة – المنيا والشرفا وعرب أبو ساعد بمركز الصف – الاخصاص وكفر حجازي بمركز منشأة القناطر).

6-عدد السكان التى يقطنون هذه القرى السبعة يصل لـ158 ألف نسمة.

7-من المقرر الانتهاء من توصيل الصرف لكافة قرى المحافظة قبل 2021 .

8-سيرتفع عدد القرى المخدومة بالصرف الصحى لـ80 قرية بنسبة تصل لـ 48 % من إجمالي القرى.

9-سيرتفع عدد سكان قرى محافظة الجيزة المنتفعين بخدمات الصرف الصحى إلى 62 %.​