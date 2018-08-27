ماكرون يدعو الأوروبيين إلى وقف اعتمادهم على الأمريكيين فى أمنهم

أ ف ب

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيون الى وقف اعتمادهم على الأمريكيين في أمنهم ، كما كشف عن تصميمه بدفع اتفاق باريس حول ليبيا قدما .

كما أكد ماكرون من جديد تصميمه على الدفع قدما بالاتفاق الذي أبرم بين مختلف الأطراف الليبيين في مايو الماضى وينص خصوصا على إجراء انتخابات فى ديسمبر.

وقال ماكرون في خطاب أمام 250 سفيرا "أؤمن بعمق في إعادة السيادة الليبية". وأضاف "فى هذا البلد الذي أصبح مسرحا لكل المصالح الخارجية، دورنا هو النجاح في تطبيق اتفاق باريس الذى وقع فى مايو" الماضى.

وكانت الحكومة الإيطالية قد جددت على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفينى، الانتقادات شديدة اللهجة لسياسة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تجاه الأزمة الليبية.

وقال الوزير الإيطالى -فى تصريحات صحفية بحسب ما نقلت وكالة أنباء (آكى) الإيطالية- "لقد تسبب الفرنسيون فى وقوع كوارث فى عهد القذافى"، وذلك فى إشارة إلى ضغوط مارسها الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى عن طريق تدخل حلف شمال الأطلسى عام 2011 ضد قوات القذافى آنذاك، وأضاف: "ها هم يحاولون الآن مع ماكرون الاستمرار فى نفس النهج بتحديد موعد للانتخابات دون إشراك أى شخص آخر".

وتابع "نحن نعتمد على الأمم المتحدة ونريد موافقة الليبيين، الذين يجب أن يقرروا هم وحدهم كيف ومتى يصوتون فى الانتخابات.