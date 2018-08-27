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ماكرون: أمريكا لا تحترم قيمنا ومبادئنا.. وتضرب بمنظومتنا عرض الحائط

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:23 م
ماكرون: أمريكا لا تحترم قيمنا ومبادئنا.. وتضرب بمنظومتنا عرض الحائط الرئيس الفرنسى
كتب محسن البديوى
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قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إن بلاده تعمل عن كثب مع بريطانيا وألمانيا من أجل المحافظة عل الاتفاق النووى المبرم وتعززه من خلال مفاوضات أكثر صرامة، معقبًا :"يجب أن نتخذ العبرة من الحرب الباردة، ونعيد النظر فى الهيكلة الأوروبية للدفاع".

وأضاف أن هناك أزمة تشهدها المنظومة متعددة الأطراف، وسببها الأساسى إجراءات الولايات المتحدة الامريكية بشأن مشكلاتها مع حلف الناتو والحرب التجارية والخروج من اتفاق باريس للمناخ وكذلك الاتفاق النووى، وهى الآن تضرب عرض الحائط بمبادئ المنظومة متعددة الأطراف، وفرنسا تعارض كل هذه القرارات الأمريكية.

وتحدث رئيس فرنسا عن موجة من العزلة وأحادية الطرف، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا : "هذا قد يؤدى لإنشاء مبادئ مهيمنة لا تحترم مبادئنا وقيمنا، كما نرى الصين تسعى لإنشاء منظومة مهيمنة بشكل أكبر وفقا لمصالحها هى".

وطالب "ماكرون" فى مؤتمر صحفى، من باريس، موسكو وأنقرة بضرورة الضغط على النظام السورى لوقف الكارثة الإنسانية فى إدلب، مضيفا :"نقف فى مفترق الطرق بشأن الصراع فى سوريا ونؤكد على ضرورة الحل السياسى".

 


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