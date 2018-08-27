مؤتمر صحفى لسامح شكرى ونظيره السودانى بمقر الخارجية غدا

كتب : أحمد جمعة

يلتقى سامح شكري وزير الخارجية، غداً الثلاثاء، مع الدرديرى محمد أحمد وزير الخارجية السودانى، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، إنه سيعقد لقاء ثنائيا بين وزيرى خارجية مصر والسودان، يعقبه اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى عقد مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر والسودان بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، بحضور أعضاء اللجنة الوزارية المصرية السودانية.