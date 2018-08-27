كوكب المريخ يظهر ثابتا بالسماء فى ظاهرة فلكية فريدة غدا

كتب محمد محسوب

يظهر كوكب المريخ ثابتا فى السماء غدًا الثلاثاء فى ظاهرة فلكية فريدة.

ووصل الكوكب يوم الثلاثاء 31 يوليو الماضى إلى أقرب مسافة من الأرض، وهى الأقرب منذ عام 2003، حيث بلغت 57.59 مليون كيلومتر.

ومن المقرر أن يبقى ساطعا فى السماء حتى أوائل شهر سبتمبر، حيث يرصد المريخ طوال الليل تقريبا، و يشاهد فى الشرق عند بداية الليل ويصل أعلى السماء قرب منتصف الليل ويرصد فى الغرب مع بدء الفجر، حيث يبدو للعين المجردة كنقطة ضوئية مائلة للحمرة تلمع بضوء ثابت، وبعد ذلك سيكون ظهوره الاستثنائى في عام 2018 قد انتهى، وسيبدأ الكوكب في التلاشى، ويظهر المريخ بهذه الطريقة مرة أخرى فى عام 2035 .