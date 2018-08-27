كمبوديا تصدر عفوا ملكيا يشمل أعضاء المعارضة المسجونين

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وقع ملك كمبوديا نورودوم سيهامونى، اليوم الإثنين، على قرار بالعفو سيستفيد منه 14 ناشطا مناهضا للحكومة وسيحررهم من تنفيذ عقوبة السجن لفترات طويلة.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" نيوز الأمريكية، أن هذه الخطوة هى الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق سراح المعتقلين التى يجريها رئيس الوزراء الكمبودى هون سين، بعد أن اكتسح حزبه الحاكم "الشعب الكمبودى" الانتخابات العامة التى جرت فى البلاد فى 29 من الشهر الماضى.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن المجموعة المكونة من 14 ناشطا، من بينهم ما لا يقل عن 11 من أعضاء حزب "الإنقاذ الوطني الكمبودى" المعارض المنحل حاليا، قد أُدينوا بتهم تتعلق بالتمرد على خلفية الاحتجاجات التى اجتاحت شوارع البلاد منذ أربعة سنوات وتحولت إلى أعمال عنف، كما تضم المجموعة ثلاثة من أعضاء المعارضة السابقين الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة أنهم قادوا هذه الاحتجاجات.