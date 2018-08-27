video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كلاب الشوارع بأسوان تؤرق المواطنين ومطالب شعبية بتفعيل المكافحة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:25 ص
كلاب الشوارع بأسوان تؤرق المواطنين ومطالب شعبية بتفعيل المكافحة كلاب الشوارع أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق
أصبح انتشار الكلاب الضالة يمثل خطرا حقيقا يهدد سلامة الجميع، وذلك بعدما شهدت عدة قرى ومدن بمحافظة أسوان الفترة الأخيرة ، العديد من حوادث عقر الكلاب.
 
بداية يقول " مصطفى محمد " من أهالى أسوان أن انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير واحتمال وجود كلاب مسعورة وسطها أمر لا يمكن السكوت عليه ، لافتا الى أن تجمع الأعداد الكبيرة من الكلاب الضالة بسبب تراكم القمامة فى الحاويات وأماكن ومحطات تجميع القمامة والحيوانات النافقة، وبسبب عدم رفع القمامة بانتظام، وعدم انتظام حملات مكافحة الكلاب الضالة . 
 
ويشاركه الرأى " أحمد سعودي" من أهالى أسوان، مشيرا إلى أن الأطفال فى بعض المناطق يتحركون بحذر خوفا من مهاجمة الكلاب الضالة وخاصة بعد حدوث عدة وقائع من حالات عقر الكلاب وخاصة بمنطقة البيارة والألبان بكوم امبو، مطالبا بشن حملات موسعة لتطهير الشوارع من الكلاب الضالة.
 
ويناشد حمدى العجوز، من أهالى أسوان بشن حملات يومية صباحاً ومساءاً بالتنسيق مع الطب البيطرى والوحدات المحلية والشرطة لمواجهة خطر الكلاب الضالة التى تجوب الشوارع ليلاً ونهاراً، بعد انتشارها بكثرة وخاصة فى قرى شرق مركز ادفو، وفى الظهير الصحراوى للقرى.
 
فيما يقول الدكتور محمد غلاب مدير مستشفى كوم امبو المركزى لــ " اليوم السابع " أن الحالات الواردة للمستشفى تعد فردية، و لا توجد حالات مجمعة منذ فترة، لافتا إلى أن كل الأمصال والأدوية متوافرة بالمستشفى.
 
فيما أكد الدكتور نادر محروس مدير مستشفى الحميات بأسوان لـ " اليوم السابع " أن حالات العقر متوسطة، مشيرا إلى توافر الأمصال واللقاحات الخاصة بالأمراض المعدية بالمستشفى.
 
فى نفس السياق، كانت قد نفذت الوحدات المحلية بأسوان مؤخرا حملات للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالتعاون مع الادارات البيطرية، ومراكز الشرطة للقضاء على الكلاب الضالة، بناء على شكاوى واستغاثات المواطنين، حيث تم التخلص من بعض الكلاب ودفنها بالمدافن الصحية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير مستشفى أسوان الجامعى: انخفاض فى معدل تحويل المرضى لمستشفيات أخرى

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حميات

الكلاب

كلاب ضاله




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة