كلاب الشوارع بأسوان تؤرق المواطنين ومطالب شعبية بتفعيل المكافحة

أسوان - صلاح المسن

أصبح انتشار الكلاب الضالة يمثل خطرا حقيقا يهدد سلامة الجميع، وذلك بعدما شهدت عدة قرى ومدن بمحافظة أسوان الفترة الأخيرة ، العديد من حوادث عقر الكلاب.

بداية يقول " مصطفى محمد " من أهالى أسوان أن انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير واحتمال وجود كلاب مسعورة وسطها أمر لا يمكن السكوت عليه ، لافتا الى أن تجمع الأعداد الكبيرة من الكلاب الضالة بسبب تراكم القمامة فى الحاويات وأماكن ومحطات تجميع القمامة والحيوانات النافقة، وبسبب عدم رفع القمامة بانتظام، وعدم انتظام حملات مكافحة الكلاب الضالة .

ويشاركه الرأى " أحمد سعودي" من أهالى أسوان، مشيرا إلى أن الأطفال فى بعض المناطق يتحركون بحذر خوفا من مهاجمة الكلاب الضالة وخاصة بعد حدوث عدة وقائع من حالات عقر الكلاب وخاصة بمنطقة البيارة والألبان بكوم امبو، مطالبا بشن حملات موسعة لتطهير الشوارع من الكلاب الضالة.

ويناشد حمدى العجوز، من أهالى أسوان بشن حملات يومية صباحاً ومساءاً بالتنسيق مع الطب البيطرى والوحدات المحلية والشرطة لمواجهة خطر الكلاب الضالة التى تجوب الشوارع ليلاً ونهاراً، بعد انتشارها بكثرة وخاصة فى قرى شرق مركز ادفو، وفى الظهير الصحراوى للقرى.

فيما يقول الدكتور محمد غلاب مدير مستشفى كوم امبو المركزى لــ " اليوم السابع " أن الحالات الواردة للمستشفى تعد فردية، و لا توجد حالات مجمعة منذ فترة، لافتا إلى أن كل الأمصال والأدوية متوافرة بالمستشفى.

فيما أكد الدكتور نادر محروس مدير مستشفى الحميات بأسوان لـ " اليوم السابع " أن حالات العقر متوسطة، مشيرا إلى توافر الأمصال واللقاحات الخاصة بالأمراض المعدية بالمستشفى.

فى نفس السياق، كانت قد نفذت الوحدات المحلية بأسوان مؤخرا حملات للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالتعاون مع الادارات البيطرية، ومراكز الشرطة للقضاء على الكلاب الضالة، بناء على شكاوى واستغاثات المواطنين، حيث تم التخلص من بعض الكلاب ودفنها بالمدافن الصحية.