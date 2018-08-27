كاميرا ATM تكشف المتهم بسرقة مجوهرات بمليون جنيه من فيلا بـ 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة هوية المتهم بسرقة مجوهرات من فيلا بمدينة 6 أكتوبر، تبلغ قيمتها ما يقرب من مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مالى وفيزا كارد، حيث تبين أن المتهم استولى على كارد الفيزا الملصق عليه الرقم السرى الخاص به، وتوجه إلى ماكينة الصرف الآلى للاستيلاء على المبلغ المالى الخاص بصاحب الفيلا، إلا أن كاميرات المراقبة الخاصة بماكينة الصرف التقطت صورته، وجار إعداد الأكمنة للقبض على المتهم.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد تعرض فيلا للسرقة على يد مجهولين، بانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن السارق استولى على مصوغات ذهبية قيمتها مليون جنيه، بالإضافة إلى فيزا كارد ومبلغ مالي ومتعلقات ثمينة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.