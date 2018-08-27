قرار وزارى بتعيين جمال طلعت مساعدا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

كتب أحمد حسن

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولي المهندس جمال محمود طلعت بدوى، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بأعمال مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لشئون تنسيق المواقع والتطوير الحضرى.

وأصدر مدبولى، أيضاً، قراراً وزارياً بتولى المهندس نورالدين إسماعيل بدوى، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بأعمال رئيس جهاز المجتمع العمرانى الجديد "مدينة سفنكس الجديدة" المُقام على الأراضى المُعاد تخصيصها ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى (31953.9 فدان).

كما أصدر قراراً وزارياً بتولى المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بأعمال رئيس جهاز المجتمع العمرانى المُنشأ على أراضى جزيرة الوراق.​