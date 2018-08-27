قبرص ترسل مساعدات إنسانية لسكان إقليم أتيكا اليونانى على خلفية الحرائق الأخيرة

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أرسل مجلس التنسيق التطوعى للشعب القبرصى صناديق تحتوى على مساعدات إنسانية إلى سكان إقليم أتيكا اليونانى على خلفية الحرائق التى وقعت هناك.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية البيان الخاص بمجلس التنسيق التطوعي، حيث جاء فيه "إن الصناديق تشمل الإمدادات الطبية والملابس والأحذية والأغذية ومستلزمات الأطفال وغيرها من المواد التى تم التبرع بها من جانب المواطنين والمنظمات القبرصية الداعمة للحملة".

وأضاف البيان أنه سيتم إرسال الصناديق إلى منظمة (بيريوس سوليداريتي) غير الحكومية، والتى بدورها ستسلمها إلى سكان (أتيكا) الذين تعرضت منازلهم للحرائق.

جدير بالذكر أن الحرائق فى اليونان أودت بحياة أكثر من 80 شخصا خلال الصيف الجارى.