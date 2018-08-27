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الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:21 ص
خالد صلاح
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فيضانات بشرق الصين تسبب خسائر تجاوزت مليار دولار هذا الشهر

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:00 ص
فيضانات بشرق الصين تسبب خسائر تجاوزت مليار دولار هذا الشهر فيضانات _ صورة أرشيفية
شنغهاى (رويترز)
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قالت صحيفة "تشاينا ديلى" اليوم الاثنين، إن الفيضانات العارمة التى نجمت عن إعصار وعاصفة مدارية فى إقليم شاندونغ بشرق الصين أدت إلى قتل 14 شخصا وخسائر اقتصادية مباشرة هذا الشهر بلغت قيمتها عشرة مليارات يوان(1.45 مليار دولار) .

وأضافت الصحيفة أن مدينة شوغوانغ المنتجة للخضروات كانت أكثر المناطق تضررا مع قيام طائرات مسيرة بإسقاط محاليل مطهرة لمنع حدوث أزمة صحية وقيام العمل بتجفيف المياه المتبقية ودفن جيف الحيوانات فى حفر من الجير .

وقالت تشاينا ديلى إن كثيرين فى شاندونغ ينحون باللوم فى أحدث كارثة على التقاعس فى الرد بسرعة على التحذيرات من حدوث فيضانات وتصريف المياه من الخزانات فى وقت مناسب مما أدى إلى عدم وجود وقت كاف لنقل الماشية الحية.

وتضطر الصين كل صيف لإجلاء مئات الآلاف من سكان المناطق العرضة للفيضانات واستخدام شبكة ضخمة من الخزانات فى محاولة للتحكم فى منسوب المياه، وفى يوليو فاضت مياه 241 نهرا فى 24 إقليما مما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 25.9 مليار يوان.

 


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فيضانات

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خسائر

مليار دولار




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