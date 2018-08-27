فيسبوك يحظر حسابات قائد جيش بورما وعدد من جنرالاته لتجاوزاتهم ضد الروهينجا

أ ف ب

حظر موقع فيسبوك قائد الجيش البورمى وحذف صفحات أخرى مرتبطة بمؤسسة البلاد العسكرية الأثنين ، بعدما دعت بعثة تحقيق للأمم المتحدة إلى ملاحقته قضائيا بتهمة الإبادة الجماعية على خلفية الحملة الأمنية التى استهدفت أقلية الروهينجا المسلمة.

وأفاد موقع التواصل الاجتماعى العملاق في بيان "سنحظر 20 فردا ومنظمة بورمية من فيسبوك بينهم كبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، القائد الأعلى للقوات المسلحة" في بورما، مضيفا أن القرار يهدف إلى منعهم من استخدام الموقع "لتأجيج التوترات العرقية والدينية بشكل إضافى".