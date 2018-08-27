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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:38 م
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فيديو وصور .. وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسية بقصر الثقافة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:02 م
فيديو وصور .. وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسية بقصر الثقافة وكيل تعليم سوهاج يفتتح المعرض السنوى للصحافة المدرسية
سوهاج - محمود مقبول
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افتتح الدكتور عمرو شلتوت الشريف، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، المعرض السنوى للصحافة المدرسية للأنشطة الصيفية، والذى أقيم اليوم بقصر ثقافة سوهاج، حيث شمل المعرض أنواعا مختلفة من الفنون والقوالب الصحفية وعدد من المجلات واللوحات المدرسية.

وشارك فى عملية الافتتاح ماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية، وأحمد شعيب خبيرا الصحافة بالإدارة العامة للأنشطة بديوان وزارة التربية والتعليم ومحمود بسيونى مدير التربية والتعليم بالدقهلية- محكم، وعبد العال موجه عام الصحافة والإعلام التربوى.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج "لليوم السابع" أن المعرض حوى مشاركات لأكثر من 30 مدرسة على مستوى المحافظة فى مراحل التعليم الأساسى، رياض الأطفال وإبتدائى وإعدادى وثانوى على مستوى إدارات مديريه التربية والتعليم بسوهاج، لافتا إلى أن الأعمال سيتم تقييمها من قبل لجنة التحكيم بالقاهرة وسيتم منح الفائزين شهادات استثمار.

وأوضح شلتوت أنه يجب توعية الطلاب والطالبات بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، بضرورة المشاركة بالمعارض على مدار العام الدراسى، بالإضافة إلى كتابة مقالات، وشعر وقصص قصيرة، مشيراً إلى وجود فريق عمل متكامل بينهم ومجهود كبير لتحفيز المشاركين للحصول على شهادات تقدير وجوائز لمشاركتهم فى الأنشطة.

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (1)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطة الصيفية 

 

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (1)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطة الصيفية 

 

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (2)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (2)

 

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (2)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطة الصيفية

 

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (3)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطة الصيفية

 

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (3)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطة الصيفية

 

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (4)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطة الصيفية

 

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (5)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية

 

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (6)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية

 

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (7)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطة الصيفية

 

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (8)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية

 

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (9)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطة الصيفية 

 

وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطةالصيفية (10)
وكيل تعليم سوهاج يفتتح معرض الصحافة المدرسة للأنشطة الصيفية

 


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