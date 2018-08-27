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الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:46 م
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غدا.. إختبارات قدرات المرحلة الثالثة والدبلومات للمعهد الفنى الصحى بقنا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:58 م
غدا.. إختبارات قدرات المرحلة الثالثة والدبلومات للمعهد الفنى الصحى بقنا جامعة جنوب الوادى - أرشيفية
قنا – هند المغربى
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أعلنت إدارة المعهد الفنى الصحى كلية الطب جامعة جنوب الوادى عن موعد اختبار القدرات للطلاب المقبولين للمعهد من مكتب تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة مجموعة علمية "شعبة علمى رياضة".

والمقبولين من مكتب تنسيق الدبلومات الفنية عن العام الدراسى 2018/2019 والطلاب المتخلفين عن اختبار القدرات السابق لطلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة مجموعة علمية "شعبتى العلوم والرياضة" وذلك يوم الثلاثاء 4 سبتمبر بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً بمقر المعهد الفنى الصحى بقنا بمنطقة معبر الشباب وسط مدينة قنا.

وأفاد بيان صادر عن المعهد أن على الطالب المتقدم لاختبار القدرات احضار الأوراق التالية: صورة من شهادة النجاح بالثانوية العامة وصورة شخصية حديثة وصورة من خطاب الترشيح وصورة من الرقم القومي.

 

 

 

 

 


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