غادة والى: اليوم بدء عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لأرض الوطن، اليوم الإثنين، حيث يضم 876 حاجًا من الجيزة ودمياط وحجاج المؤسسة القومية، ويستمر تفويج الحجاج للعودة من مطار جدة إلى القاهرة حتى يوم 10 سبتمبر، كما تبدأ رحلات العودة من المدينة اعتبارًا من 29 أغسطس، إضافة إلى أنه تم تفعيل عمل لجان مطارى جدة والمدينة، استعدادا لسفر الحجاج مع التأكيد على أعضاء لجان المطار بضرورة تقديم كل الخدمات والتيسيرات الممكنة للحجيج وتسهيل إجراءات السفر خاصة للمرضى وكبار السن.

واكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن، أن 7 حالات لحجاج يجرون غسيل كلوي بانتظام منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية، بالإضافة إلى 7 حالات أخرى تتلقى العلاج اللازم لها فى المستشفيات السعودية، لافتا إلى أن عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات 4 حالات لحجاج من محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة.