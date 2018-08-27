عمومية "سامكريت مصر" توافق على الشطب الاختيارى من البورصة

كتب هانى الحوتى

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سامكريت مصر-مهندسون ومقاولون، على الشطب الاختيارى من البورصة المصرية لحين الترتيب لإعادة القيد بالشكل الذى يتوافق مع قواعد القيد، كما أقرت بكافة القواعد المنظمة للقيد والشطب والتبعيات المرتبطة بعدم الاستمرار فى البورصة بما يحفظ حقوق كافة مساهميها بما فى ذلك تحديد القيمة العادلة للسهم من خلال مستشار مالى مستقل وعرض الشراء من المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون خلال الربع الأول من 2018، نمو ارباحها بنسبة 25.5% على أساس سنوى، إذ حققت أرباح بلغت 22.8 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 18.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2018، إلى 767.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 490.2 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017.