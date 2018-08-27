عمرو حمروش يطالب رئيس البرلمان بمناقشة قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية

كتب محمود العمرى

قال الدكتور عمر حمروش، أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لمعرفة مصير مشروع قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية، والمقدم منذ فترة فى دور الانعقاد الماضى، وحتى الآن لم يناقش داخل اللجان المختصة.

وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون أحيل للجان مشتركة "الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والإعلام"، منذ دور الانعقاد الماضى، وحتى هذه اللحظة لم يناقش، مؤكدا أنه لا يعلم أسباب عدم مناقشته، رغم أهمية القانون فى الوقت الحالى للحفاظ على الرموز التاريخية فى الدولة المصرية .

وتابع "حمروش" أن القانون لابد وأن يكون له أولوية خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك لأهميته لمنع أى إهانة أو إساءة لرموز مصر التاريخية.