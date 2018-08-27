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"ضرب أفضى إلى موت".. تعرف على عقوبة المتحرش قاتل ضحية شاطئ إسكندرية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:00 ص
"ضرب أفضى إلى موت".. تعرف على عقوبة المتحرش قاتل ضحية شاطئ إسكندرية المتهم بالقتل والمجنى عليه
كتب أحمد الجعفرى
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شهدت إحدى شواطئ الإسكندرية جريمة قتل بشعة، دفع فيها الرجل حياته ثمنًا للدفاع عن شرفه، بعدما تحرش القاتل بزوجته، فعاتبه ودخل معه فى مشادة تطورت إلى شجار، دفع الجانى إلى رفع سلاح أبيض "سكين" فى وجه الزوج، وسدد له عدة طعنات نافذة فى مختلف مناطق الجسد، أودت بحياته فى الحال.

القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم "و.م.ا" 39 عًاما عاطل، وأحيل إلى النيابة العامة التى باشرت معه التحقيق حول اتهامه بقتل المجنى عليه "م.أ.أ" 40 عامًا نقاش.

يقول ممدوح عبد الجواد المحامى، أن القضية وفقًا لأحداثها فهى مشاجر أدت إلى مقتل أحد أطرافها، والتهمة القانونية التى ستوجه للجانى هى "الضرب المفضى إلى موت"، وهذه تتراوح عقوبتها ما بين الـ3 : 7 سنوات، أما عقوبة حيازة السلاح الأبيض "السكين" فهى الحبس 6 أشهر.

وقال "عبد الجواد"، إلى أن عدم توجيه تهمة القتل العمد_التى تتراوح عقوبتها ما بين 10 : 15 عامًا_ للمتهم فى تلك القضية، يعود إلى أن الواقعة بوصفها الحالى مشاجرة، وذلك على الرغم من أن محكمة النقض قالت فى بعض أحكامها، أن نيابة القتل سواء العمد أو الغير عمدى تتبين من خلال الإداة المستخدمة فى الجريمة، لأنه لا يمكن استظهارها من جلال المعامل الجنائية أو الطب الشرعى.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بشاطئ بمنطقة أبو يوسف دائرة القسم .

وبالإنتقال والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين كل من :- " طرف أول " م ا ا  40 سنة نقاش مصاب بإشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم وتوفى وطرف ثان "، و م ا  39 سنة بدون عمل بسبب قيام الثانى بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ المشار إليه حدثت مشادة كلامية، بينهما تطورت إلى مشاجرة وتعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته و أيد الواقعة شاهدىن.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة و تم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى مبرة العصافرة غرب، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة و تحرر المحضر رقم 9960 / 2018 جنح قسم شرطة الدخيلة.


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