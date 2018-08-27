ضبط 377 مخالفة مرورية وتحصيل 48900 ألف جنيه غرامات بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 53 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 237 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 80 مخالفة انتظار خاطئ وضبط 4 سيارات لتجاوز خط السير وثبوت ايجابية 3 حالات لتعاطى المواد المخدرة باجمالى 377 مخالفة مرورية والتصالح فى 675 مخالفة فورية مقابل تحصيل 48900 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.