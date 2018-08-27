ضبط 1494 مطلوبا لتنفيذ أحكام.. وتحرير 1488مخالفة مرورية فى حملات بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 1494 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط أ م 27 سنة ومقيم عزبة سعد مركز دمنهور مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في القضيه جنايات قسم دمنهور "مخدرات " والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.

فيما تم تحرير 1488 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.