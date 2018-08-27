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الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:57 ص
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ضبط 1494 مطلوبا لتنفيذ أحكام.. وتحرير 1488مخالفة مرورية فى حملات بالبحيرة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:44 ص
ضبط 1494 مطلوبا لتنفيذ أحكام.. وتحرير 1488مخالفة مرورية فى حملات بالبحيرة حملة مرور - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة عن ضبط 1494 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط أ م 27 سنة ومقيم عزبة سعد مركز دمنهور مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في القضيه جنايات قسم دمنهور  "مخدرات " والمحكوم عليه  غيابياً بالسجن المؤبد.
 
فيما تم تحرير 1488 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.
 
فى سياق منفصل، لقى طالب مصرعه غرقا بترعة المحمودية أثناء الاستحمام أمام قرية غربال بدمنهور، وتم انتشال الجثة وتحرير المحضر اللأزم .
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بوجود شخص غريق بمياه ترعة المحمودية أمام قرية غربال بدائرة المركز.
 
انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال جثة ع أ ع ب 13 سنة طالب ومقيم بذات القرية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحه، أفاد بتقريره "عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهه جنائية.
 
بسؤال أ ع ب 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بمياه الترعه المشار إليها جرفه التيار وغرق، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم.
 
 
 

 


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