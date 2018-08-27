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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزل عامل فى أبو قرقاص بالمنيا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:38 ص
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزل عامل فى أبو قرقاص بالمنيا ورشة تصنيع أسلحة - صورة أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث أبو قرقاص، من ضبط ورشه لتصنيع الأسلحة الغير مرخصة داخل منزل عامل بأبو قرقاص جنوب المنيا.
 
تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص يفيد تلقى المقدم هشام التايب رئيس مباحث أبوقرقاص بلاغ عن قيام "علاء .ا ي" 59 سنة بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة المحلية غير المرخصة داخل منزله وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وضبط كمية من الأسلحة والذخائر، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.
 
 
 
 
 
 

 


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