ضبط كاتب بشركة مياه الشرب بسوهاج بتهمة النصب على مأمور ضرائب

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم من إلقاء القبض على كاتب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لقيامة بالنصب على مأمور ضرائب والحصول منه على مبالغ مالية دون سدادها للشركة والاستيلاء على عداد مياه من الشركة من عهدته.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية، يفيد بتقدم حسام ح ا 45 سنة مأمور ضرائب ويقيم شارع بن معاذ بن جبل دائرة قسم ثان سوهاج بتضرره من السيد ع ا ع- 38 سنة كاتب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ويقيم شارع المجاهدين دائرة قسم أول سوهاج لقيامه بالاستيلاء منه علي مبلغ 7000 جنيه بدعوى سداد قيمة محضر مخالفة تعدي علي خط المياه، وكذا تركيب عداد وتوصيل مياه له دون اتخاذ الإجراءات الرسمية.

أشارت التحريات لصحة الواقعة وأضافت بقيام المشكو في حقه باختلاس عداد مياه من عهدة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتركيبه للشاكي وتوصيل المياه دون اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وقيد المحضر برقم 2717 إداري قسم أول سوهاج لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.