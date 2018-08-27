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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:39 م
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ضاحى خلفان مهاجما الإعلام القطرى: "وظفوه لشتم مصر والمملكة والإمارات"

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:15 م
ضاحى خلفان مهاجما الإعلام القطرى: "وظفوه لشتم مصر والمملكة والإمارات" ضاحى خلفان
كتبت – شرويت ماهر
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هاجم الفريق ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبي، الإعلام القطرى، مؤكدا أنه تحول لإداة لتوجيه الشتائم للمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر.

وقال ضاحى خلفان :" كيف احتل المرتزقة الإعلام القطري ليوظفوه فى شتم المملكة والإمارات ومصر وبقية الدول العربية التى ليس للإخوان فيها نفوذ، هل يعقل هذا التصرف من حكومة، أم أن الحكومة محكومة".

وتابع خلفان: "المتابع بشكل يومى للإعلام القطرى المهيمن عليه من المرتزقة يلاحظ تشويه متعمد لسمعة المملكة.. لكن ثقوا تماما أيها الجهلة أن المملكة كبيرة فى عيون الكبار وأن الصغار سيظلون صغارا على الدوام".

ضاحى خلفان
 

 

 


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