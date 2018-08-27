صور.. وزير الأوقاف يسلم سيدة على كرسى متحرك أول كيلو من لحوم الصكوك

فى لفتة إنسانية استجاب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لطلب سيدة مسنة تسير على كرسى متحرك بمصافحته بعد إطلاقه إشارة بدء توزيع لحوم الأضاحى حصيلة بيع الصكوك للعام الحالى.

وقام الوزير بتسليم السيدة أول كيلو من اللحوم، فبكت وأطلقت الزغاريد.

وأكد وزير الأوقاف أنه سيتم البدء غدا فى توزيع اللحوم حصيلة بيع صكوك الأضاحى بمحافظتي الدقهلية والغربية، حيث سيوزع 5 أطنان على المناطق الفقيرة بالمحافظتين.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ستوزع لحوم الأضاحى بمحافظتى بنى سويف والفيوم يوم الأربعاء، وستبدأ يوم الخميس بتوزيع اللحوم في محافظتى البحيرة ودمياط، موضحا أنه سيتم توزيع 10 أطنان لحوم مناصفة بين كل محافظتين.

وتابع أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي ستبدأ بمحافظة القليوبية يوم الجمعة المقبلة، مضيفا: " لن نترك حى أو منطقة أو قرية بدون لحوم للمحتاجين".