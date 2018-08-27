صور.. مزاد خيرى لبيع الحمام الزاجل لصالح مرضى مركز اورام طنطا

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إنطلاق أكبر مزاد خيرى لبيع الحمام الزاجل على مستوى الجمهورية لصالح مركز أورام طنطا، ومرضى السرطان.
وأعلنت رابطة متسابقى الحمام الزاجل، عن إنطلاق المزاد الخيرى من مركز شباب كفر الزيات فى مبادرة إنسانية من محبى ومتسابقى الحمام الزاجل على مستوى الجمهورية أسبوعيا.
وأشار محمود شلفوطة أمين صندوق الرابطة، إن المزاد شارك فيه المئات من متسابقى الحمام الزاجل من جميع المحافظات، من مطروح إلى أسوان ولعرض الحمام الزاجل والحصول على أعلى سعر وتراوحت الأسعار بين 300 إلى 750 جنيه لفرد الحمام الواحد، ويتم تحصيلها وعمل شيك بها، والتبرع لصالح مركز أورام طنطا.
أحد أفراد الرابطة يمسك بيده فرد حمام
أحد ايصالات الشراء بـ 700 جنيه
أحدى الحمامات بالمزاد
أعضاء رابطة متسابقى الحمام الزاجل
المزاد الخير لبيع الحمام الزاجل لصالح مستشفى أورام طنطا
أيصال شرء
ايصال شراء بـ 1600 جنيه
عشش الحمام
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة