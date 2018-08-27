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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:42 م
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صور.. مزاد خيرى لبيع الحمام الزاجل لصالح مرضى مركز اورام طنطا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:52 م
صور.. مزاد خيرى لبيع الحمام الزاجل لصالح مرضى مركز اورام طنطا مزاد الحمام
الغربية – مصطفى عادل
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شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إنطلاق أكبر مزاد خيرى لبيع الحمام الزاجل على مستوى الجمهورية لصالح مركز أورام طنطا، ومرضى السرطان.

وأعلنت رابطة متسابقى الحمام الزاجل، عن إنطلاق المزاد الخيرى من مركز شباب كفر الزيات فى مبادرة إنسانية من محبى ومتسابقى الحمام الزاجل على مستوى الجمهورية أسبوعيا.

وأشار محمود شلفوطة أمين صندوق الرابطة، إن المزاد شارك فيه المئات من متسابقى الحمام الزاجل من جميع المحافظات، من مطروح إلى أسوان ولعرض الحمام الزاجل والحصول على أعلى سعر وتراوحت الأسعار بين 300 إلى 750 جنيه لفرد الحمام الواحد، ويتم تحصيلها وعمل شيك بها، والتبرع لصالح مركز أورام طنطا.

 

أحد أفراد الرابطة يمسك بيده فرد حمام
أحد أفراد الرابطة يمسك بيده فرد حمام

 

أحد ايصالات الشراء بـ 700 جنيه
أحد ايصالات الشراء بـ 700 جنيه

 

أحدى الحمامات بالمزاد
أحدى الحمامات بالمزاد

 

أعضاء رابطة متسابقى الحمام الزاجل
أعضاء رابطة متسابقى الحمام الزاجل

 

المزاد الخير لبيع الحمام الزاجل لصالح مستشفى أورام طنطا
المزاد الخير لبيع الحمام الزاجل لصالح مستشفى أورام طنطا

 

أيصال شرء
أيصال شرء

 

ايصال شراء بـ 1600 جنيه
ايصال شراء بـ 1600 جنيه

 

عشش الحمام
عشش الحمام

 


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