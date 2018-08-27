صور.. مزاد خيرى لبيع الحمام الزاجل لصالح مرضى مركز اورام طنطا

الغربية – مصطفى عادل

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إنطلاق أكبر مزاد خيرى لبيع الحمام الزاجل على مستوى الجمهورية لصالح مركز أورام طنطا، ومرضى السرطان.

وأعلنت رابطة متسابقى الحمام الزاجل، عن إنطلاق المزاد الخيرى من مركز شباب كفر الزيات فى مبادرة إنسانية من محبى ومتسابقى الحمام الزاجل على مستوى الجمهورية أسبوعيا.

وأشار محمود شلفوطة أمين صندوق الرابطة، إن المزاد شارك فيه المئات من متسابقى الحمام الزاجل من جميع المحافظات، من مطروح إلى أسوان ولعرض الحمام الزاجل والحصول على أعلى سعر وتراوحت الأسعار بين 300 إلى 750 جنيه لفرد الحمام الواحد، ويتم تحصيلها وعمل شيك بها، والتبرع لصالح مركز أورام طنطا.



أحد أفراد الرابطة يمسك بيده فرد حمام



أحد ايصالات الشراء بـ 700 جنيه



أحدى الحمامات بالمزاد



أعضاء رابطة متسابقى الحمام الزاجل



المزاد الخير لبيع الحمام الزاجل لصالح مستشفى أورام طنطا



أيصال شرء



ايصال شراء بـ 1600 جنيه