صور.. محافظ بنى سويف يفتتح 3 مصانع باستثمارات 55 مليون جنيه

بنى سويف :هانى فتحى

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف أن المحافظة من خلال خطة متكاملة فى إطار توجهات الدولة فى الفترة الحالية تعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه قطاع الاستثمار من خلال العمل الميدانى المستمر والتواصل المباشر مع المستثمرين والترويج المدروس لمقومات المناطق الصناعية بالمحافظة وغيرها من الإجراءات الجارى تنفيذها فى هذا الشأن.

واكد المحافظ فى بيان أن افتتاح مصانع جديدة يعكس نجاح خطة الدولة فى إستعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الإستثمار المصرى على المستويين المحلى والدولى ويمثل نتيجة واقعية لجهود الحكومة خاصة فى مجال توفير البيئة الإستثمارية القوية والمناخ المناسب لجذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية، مشيرا إلى أن بنى سويف تنطلق بخطى سريعة ومدروسة نحو تحقيق تقدم ملموس فى مجال الإستثمار والذى يعد السبيل الأهم لدفع جهود التنمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم 3 مصانع بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية مركز الواسطى بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 55 مليون جنيه يعمل بها أكثر من 140 عاملاُ وعاملة فى مجالات تصنيع الأجولة البلاستيك والكرتون والجوارب،وذلك فى حضور النائب بدوى النويشى عضو مجلس النواب،والمحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة الواسطى، والمهندس حامد صديق مدير منطقة كوم أبو راضى الصناعية ومسؤولى الإستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.

وافتتح المحافظ مصنع "فايف إم" والذى بلغ تكلفته الاستثمارية 12 مليون جنيه ويعمل به 30 عاملا وعاملة فى مجال تصنيع الأجولة البلاستيك، بطاقة 1 طن فى اليوم، بالإضافة إلى افتتاح مصنع لوكارنو" بتكلفة استثمارية 8 ملايين جنيه ويعمل به 30عاملاً وعاملة فى مجال تصنيع الجوارب بمختلف أشكالها بطاقة 400 دستة/ يوم.

كما افتتح المحافظ مصنع "فيلو باكينج" والذى بلغ تكلفته الاستثمارية 35مليون جنيه ويعمل به 81عاملا وعاملة فى مجال تصنيع الكرتون بطاقة 5آلاف طن فى السنة

وتفقد المحافظ خطوط الإنتاج بالمصانع، والوقوف على مراحل الإنتاج، ومدى توافر المواصفات الحديثة ومعايير الأمان والجودة، والتكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال، مناقشا مع مسئولى المصانع خططهم التوسعية وموقفهم من التصدير ومواكبة جودة منتجاتهم لمتطلبات السوق العالمى.

كما زار المحافظ مشروع مجمع مصانع وشركات العربى التابع لمجموعة العربى بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية ،على مساحة 168 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية ستصل إلى 6 مليار جنيه وسيوفر 15 ألف فرصة عمل ،والذى يعمل فى مجال تصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والتى تشمل الثلاجات وغسالات الملابس والبوتاجازات وغسالات الأطباق،أجهزة التكييف بالإضافة للأجهزة المنزلية الصغيرة مثل المكانس الكهربائية.

و تفقد المحافظ سير العمل فى الإنشاءات بالمجمع الذى يضم شركة العربى لصناعة الأجهزة المنزلية على مساحة 89ألف متر مربع ،وسوف يشمل مصنعا للمراوح ومبانى إدارية ومرافق ومصنعا للمغذيات ومصنع للفوم ومسجد، بالإضافة إلى مصنع للأجهزة الكهربية والأليكترونية على مساحة 40 ألف متر مربع وسيشمل مصنعا للغسالات ومبنى إدارى من 3 أدوار ومبنى للمرافق.



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مصانع



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مصانع



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مصانع



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مصانع



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مصانع



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مصانع



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مصانع



محافظ بنى سويف يفتتح 3 مصانع