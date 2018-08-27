صور.. محافظ القليوبية يفتتح مركز شباب ببنها ويلعب تنس الطاولة مع برلمانى

القليوبية ــ إبراهيم سالم

افتتح اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، مركز شباب السلام بساحل دجوى ببنها، التابعة لمحافظة القليوبية، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، ولعب البلياردو وتنس الطاولة داخل الصالة مع النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بنها.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ فى مدينة بنها، لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات بمناسبة العيد القومي للمحافظة، يرافقه نجوى العشيري، رئيس مدينة بنها، والنائب جمال كوش.

ومن المقرر أن يفتتح المحافظ، ملعب نجيل صناعى بمركز شباب الرملة بتكلفة مليون و120 ألف جنيه، كما يفتتح مقرا إداريا وملعب نجيل صناعى بمركز شباب السلام بساحل دجوى ببنها بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

وتشمل جولة المحافظ، تفقد توسعات محطة معالجة بنها طاقة 70/140 ألف م3/ يوم بتكلفة 9 ملايين و800 ألف جنيه، كما اطمأن على توسعات كوبرى الشموت على الطريق السريع بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، كما أجرى جولة بمحطة صرف صحى قرية مجول وكفر سندنهور بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتفقد مدرسة جزيرة بلى للتعليم الاساسى بتكلفة 578 ألف جنيه.