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صور.. رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة وإزالة 15 حالة تعدى بسوهاج

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:24 م
صور.. رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة وإزالة 15 حالة تعدى بسوهاج جانب من حملة النظافة
سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بناحية مركز جهينة، واستمرار أعمال النظافة بالشوارع والقرى التابعة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع  الرئيسية والفرعية والميادين بمختلف المراكز والمدن والقرى والاحياء ، والعمل على راحة المواطنين.

ومن جانبه قال حازم ابوالخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان إن الوحدة قامت بحملات للنظافة والتجميل وتوسعة وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بناحية شوارع الشهداء وشارع هندسة الرى بداية من تقاطع الشيخ تامر حتى مركز الشرطة الجديد وشارع الجمهورية والبساتين وأمام هايبر جهينة وبجوار مدرسة التحرير والتجارة ومحمد عبد المطلب ومقلب نجع الضبع وكوم الجرون ، واسفرت الحملة عن رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة واتربة ، وجارى متابعة اعمال التطوير وتكثيف الحملات للحفاظ على المظهر الحضارى للمركز.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل والارتقاء بمنظومة النظافة بنطاق المحافظة، والعمل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وصيانة كشافات الإنارة، وتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

على جانب آخر، أعلن محافظ سوهاج عن إزالة 15 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة بناحية مركز سوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى الدولة والحد من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

وأوضح محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة للتعديات بالاشتراك مع مركز شرطة سوهاج، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بناحية قرية الصلعا وبمشاركة معدات ولودرات الوحدة المحلية، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .

وشدد عبد المنعم على جميع الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات، وإزالة اية تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، للحفاظ على أراضى الدولة، والرقعة الزراعية.

 

 

ازالات مركز سوهاج (1)
ازالات مركز سوهاج 

 

ازالات مركز سوهاج (5)
ازالات مركز سوهاج 

 

ازالات مركز سوهاج (7)
ازالات مركز سوهاج 

 

حملات النظافة ورفع المخلفات بجهينة (4)
حملات النظافة ورفع المخلفات بجهينة 

 

حملات النظافة ورفع المخلفات بجهينة (8)
حملات النظافة ورفع المخلفات بجهينة

 


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