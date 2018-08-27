صور.. رئيس مترو الأنفاق يتفقد محطات الخط الثالث لمتابعة حركة التشغيل

كتب رضا حبيشى

تفقد المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو محطتى العباسية والأهرام بالخط الثالث، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على حركة تشغيل المحطات والقطارات وزمن التقاطر ونظافة المحطات.

وخلال الجولة التفقدية وجه الفضالى، وفق بيان صحفى، نظار المحطات وموظفى مكاتب الاشتراكات والصرافين والمشرفين بحسن التعامل مع جمهور الركاب والعمل على حل جميع المشكلات قبل تفاقمها بهدف تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وطالب الفضالى، بضرورة التزام افراد شركة الأمن واليقظة والتاكد من كفاءة عمل أجهزة الـ Xray بالمحطات .

من ناحيته، أكد المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة ، انتشار فرق الصيانة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة وكذلك المتابعة المتكاملة لمسير القطارات من خلال غرف العمليات بالتحكم المركزي مع استمرار تفعيل خدمه الخط الساخن 16048 والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة.لتلقى شكاوى واقتراحات واستفسارات ركاب المترو.

وشدد صبره علي نظار المحطات بمتابعة نظافة المحطات و المظهر الحضارى لها، مطالباً بالحفاظ على ذلك المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب يومياً والذي يعد ملكاً لهم.

وقام صبره بمتابعة انتظام تشغيل المصاعد الكهربائية والسلالم المتحركة التي تخدم كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .