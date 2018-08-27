video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. رئيس مترو الأنفاق يتفقد محطات الخط الثالث لمتابعة حركة التشغيل

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:25 م
صور.. رئيس مترو الأنفاق يتفقد محطات الخط الثالث لمتابعة حركة التشغيل جانب من جولة المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
تفقد المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو محطتى العباسية والأهرام بالخط الثالث، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على حركة تشغيل المحطات والقطارات وزمن التقاطر ونظافة المحطات.
 
وخلال الجولة التفقدية وجه الفضالى، وفق بيان صحفى، نظار المحطات وموظفى مكاتب الاشتراكات والصرافين والمشرفين بحسن التعامل مع جمهور الركاب والعمل على حل جميع المشكلات قبل تفاقمها بهدف تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.
 
وطالب الفضالى، بضرورة التزام افراد شركة الأمن واليقظة والتاكد من كفاءة عمل أجهزة الـ Xray  بالمحطات .
 
من ناحيته، أكد المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة ، انتشار فرق الصيانة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة وكذلك المتابعة المتكاملة لمسير القطارات من خلال غرف العمليات بالتحكم المركزي مع استمرار تفعيل خدمه الخط الساخن 16048 والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة.لتلقى شكاوى واقتراحات واستفسارات ركاب المترو.
 
وشدد صبره علي نظار المحطات بمتابعة نظافة المحطات و المظهر الحضارى لها، مطالباً بالحفاظ على ذلك المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب يومياً والذي يعد ملكاً لهم.
 
وقام صبره بمتابعة انتظام تشغيل المصاعد الكهربائية والسلالم المتحركة التي تخدم كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة . 
 
WhatsApp Image 2018-08-27 at 12.04.47 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-27 at 12.04.54 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-27 at 12.04.59 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-27 at 12.05.03 PM
 

 

WhatsApp Image 2018-08-27 at 12.05.06 PM
 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. الجيزة تحت رحمة التحويلات المرورية 3 سنوات بسبب خطوط المترو.. المرور: سيحدث طفرة فى حركة السيارات وتقليل ساعات الوصول لأماكن العمل.. وتخصيص 500 لوحة إرشادية بمحيط إنشاء 4 محطات مترو لمنع الزحام

طوارئ بالسكة الحديد والمترو والنقل النهرى طوال أيام عيد الأضحى

المترو

شركة المترو

حركة المترو




لا تفوتك
"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة