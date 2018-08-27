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بتكلفة 3.5 مليون جنيه..

صور.. رئيس جامعة بنها يفتتح المزرعة السمكية بكلية الزراعة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:11 م
صور.. رئيس جامعة بنها يفتتح المزرعة السمكية بكلية الزراعة المزرعة السمكية بزراعة بنها
كتب - محمد حجازى
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افتتح الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، المزرعة السمكية بكلية الزراعة والتى تقام على مساحة 1200 متر مربع وتضم ثمانية أحواض بتكلفة 3.5 مليون جنيه تم تدبيرها من التمويل الذاتى للجامعة، وسوف تستخدم للتدريب العملى وإنتاج مجموعة من أنواع الأسماك المنتقاة للمساهمة فى سد حاجة المجتمع المحلى من الأسماك، حيث من المنتظر أن ينتج الحوض الواحد من 7 إلى 10 أطنان من السمك فى الدورة الواحدة.

كما افتتح القاضى الصوب الزراعية الملحقة بالمزارع السمكية وعددها ثلاث صوب للإنتاج الزراعى بمساحة 3600 متر مربع بتكلفة 1.5 مليون جنيه من التمويل الذاتى للجامعة تستخدم فى زراعة مختلف المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة باستخدام التكنولوجيات الحديثه فى الزراعة بدون تربه، والتى يحتاجها المجتمع المحلى، بما يمثل تخفيفاً على المواطنين فى حالة بيع الكلية لمنتجاتها لهم.

ثم انتقل رئيس الجامعة والوفد المرافق لتفقد مبنى التنمية الشبابية والملاعب للاطمئنان على استكمال التجهيزات الخاصة بهم، كما تفقد أعمال إنشاء حمام سباحة بالمدينة وغرف التجهيزات الخاصة به بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 ملايين جنيه من التمويل الذاتى للجامعة .


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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