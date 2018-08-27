صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة، برئاسة عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية، من إحباط محاولة تهريب لكمية من مخدر الأفيون الممنوع تعاطيه أوتداوله أواستيراده، أو تصديره، طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير118لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك البريد المصرى، اشتبهت أسماء عزمى مأمور الحركه فى مشمول بوليصة شحن رقم Aj005722835SA واردة من السعودية، وهو عبارة عن ملابس ومستلزمات شخصيه باسم ع . ع . م بوزن 20 كيلو جرام، بالعرض على وفاء الندرى مدير الجمرك، قامت بتشكيل لجنة من وليد درويش رئيس قسم الحركة، وأسماء عزمى مأمور الحركة، تحت إشراف صلاح جاد مدير إدارة الحركه لفتحه ومعاينته، وبفتح الطرد تبين وجود 2 كيس بهما 18 جرام من مادة الأفيون المخدرة، مخبأة داخل أكياس ملفوفة بالملابس.

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجويه بالمنطقة الوسطى والجنوبية، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 20 لسنة 2018، وإخطار الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.















