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صور.. جامعة بنها تحتفل بالمتفوقين من أبناء العاملين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:43 م
صور.. جامعة بنها تحتفل بالمتفوقين من أبناء العاملين جانب من الاحتفالية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، على ضرورة الاهتمام ببناء قدرات الشباب والأنشطة الطلابية بجميع مستوياتها بالجامعات والمدارس والأندية، وتشجيع أبنائنا الطلاب على ممارستها وتنمية هواياتهم ومهاراتهم، ودمجهم مع بعضهم البعض من اجل خدمة الوطن.
جامعة بنها تحتفل بالمتفوقين من أبناء العاملين (1)
 
جاء ذلك، خلال كلمته فى الاحتفال بالمتفوقين من أبناء العاملين بالجامعة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، بحضور الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووحيد خلوى امين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وسامية عبد الحميد امين الجامعة المساعد للشئون المالية.
جامعة بنها تحتفل بالمتفوقين من أبناء العاملين (2)
 
وقال القاضى: "نحن سعداء بالاحتفال اليوم بالمتفوقين من أبناء العاملين بجامعة بنها، الذى يعد ثمرة نجاحنا ومكافاة لنا جميعا، والجامعة تفتح أبوابها وتقدم مزايا كبيرة للمتميزين من الثانوية العامة".
جامعة بنها تحتفل بالمتفوقين من أبناء العاملين (3)
 
وطالب رئيس الجامعة الآباء، بالتحاور من أبنائهم وتشجيعهم على الاندماج من زملائهم الصالحين فى المجتمع، مع تعليمهم المبادئ والأخلاق والقيم والتفكير بشكل عملى، من أجل ابتكار حلول غير تقليدية لمشاكل المجتمع تساعد على تنميته.
جامعة بنها تحتفل بالمتفوقين من أبناء العاملين (4)
 
كما طالب القاضى، بحماية الشباب من ثقافات وأصحاب السوء، وتحقيق التكامل بين الأسرة والمدرسة والجامعة، لأن ذلك من شأنه أن ينجوا أبنائنا من الشائعات، والتى يكون مصدرها زملائه والشارع ووسائل الإعلام، وبالتالى ينجوا المجتمع ككل من مشاكل كثيرة.
 
 

جامعة بنها تحتفل بالمتفوقين من أبناء العاملين (5)
 

 


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