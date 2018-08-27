صور.. تنفيذ حملة إزالة إشغالات بمركز الداخلة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالتعاون مع قوات الأمن حملة لإزالة الإشغالات على مستوى مدينة موط بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ومتابعة كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة وبحضور نائب أول مركز الداخلة ورؤساء الأحياء بمدينة موط والإدارة الهندسية بمركز الداخلة وجهاز شئون البيئة.

و تم رفع الاشغالات بالميادين العامة والأسواق وأمام المحلات التجارية وضبط المخالفين من الباعة الجائلين وتحرر عدد من المحاضر لهم وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وأكد رئيس مركز الداخلة على أن الحملات التى يتم تنفيذها بهدف تحقيق الانضباط ومنع كافة مظاهر الإشغالات والتعديات على الطريق العام وتحقيق السيولة المرورية فى الميادين والشوارع وهى الحملات التى يتم تنفيذها بصفة دوريه على مستوى المركز والقرى التابعة له.

وفى سياق متصل نفذت إدارة مرور الوادى الجديد حملة مرورية شاملة لضبط كافة المخالفات المرورية على مستوى المدينة وتم ضبط عدد من الدراجات البخارية الغير مرخصة والتى تم نقلها إلى إدارة المرور بالداخلة كما تم تحرير عدد من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بقواعد وضوابط المرور.

حملة إزالة إشغالات بمركز الداخلة



حملة إزالة إشغالات بمركز الداخلة



حملة إزالة إشغالات بمركز الداخلة



حملة إزالة إشغالات بمركز الداخلة