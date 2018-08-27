صور.. تفحم أتوبيس سياحى على طريق شرم الشيخ.. والشرطة تنقذ الركاب

كتبت مريم بدر الدين- جنوب سيناء – فايزة مرسال

احترق أتوبيس سياحى تابع لإحدى شركات السياحة، كان على متنه عدد من الأفواج السياحية القادمة عدة محافظات.

وتلقى اللواء احمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، قد بلاغا بالحادث من العميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء وعلى ألفور انتقل إلى مكان الحادث مأمور قسم شرطة شرم الشيخ ورئيس المباحث، وتبين اندلاع النيران فى موتور الأتوبيس على بعد 20 كيلو مترا من مدينة شرم الشيخ نتيجة السخونة الشديدة.

وعقب إنزال الركاب من الأتوبيس السياحى دون حدوث إصابات، احترق الأتوبيس وتفحمه بالكامل، وتم رفع حطام الأتوبيس لتسهيل حركة المرور أمام السيارات واحضار اتوبيس بديل.

وقال العميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن سبب الحريق ماس كهربائى فى الماتور وارتفاع درجة الحرارة، موضحاً أنه تم توفير أتوبيس لنقل رواد المدينة لاستكمال رحلتهم إلى مدينة شرم الشيخ.

وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

كما شارك القارئ أبو زيد أمين بصور لحريق أتوبيس سياحى على طريق القاهرة – شرم الشيخ، قبل مدينة شرم الشيخ بحوإلى 20 كيلو متر، لافتا إلى عدم وجود إصابات حتى الأن.

وقال القارئ لخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" :"تم إخلاء الركاب وامتعتهم وتمكنت المطافئ من السيطرة على الحريق فى حضور قيادات من الشرطة والمحافظة".



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