video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تفحم أتوبيس سياحى على طريق شرم الشيخ.. والشرطة تنقذ الركاب

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:07 م
صور.. تفحم أتوبيس سياحى على طريق شرم الشيخ.. والشرطة تنقذ الركاب حريق أتوبيس سياحى
كتبت مريم بدر الدين- جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

احترق أتوبيس سياحى تابع لإحدى شركات السياحة، كان على متنه عدد من الأفواج السياحية القادمة عدة محافظات.

 

وتلقى اللواء احمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، قد بلاغا بالحادث من العميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء وعلى ألفور انتقل إلى مكان الحادث مأمور قسم شرطة شرم الشيخ ورئيس المباحث، وتبين اندلاع النيران فى موتور الأتوبيس على بعد 20 كيلو مترا من مدينة شرم الشيخ نتيجة السخونة الشديدة.

 

وعقب إنزال الركاب من الأتوبيس السياحى دون حدوث إصابات، احترق الأتوبيس وتفحمه بالكامل، وتم رفع حطام الأتوبيس لتسهيل حركة المرور أمام السيارات  واحضار اتوبيس بديل.

 

وقال العميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء،  فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن سبب الحريق ماس كهربائى فى الماتور وارتفاع درجة الحرارة، موضحاً أنه تم توفير أتوبيس لنقل رواد المدينة لاستكمال رحلتهم إلى مدينة شرم الشيخ.

 

وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

كما شارك القارئ أبو زيد أمين بصور لحريق أتوبيس سياحى على طريق القاهرة – شرم الشيخ، قبل مدينة شرم الشيخ بحوإلى 20 كيلو متر، لافتا إلى عدم وجود إصابات حتى الأن.

 

وقال القارئ لخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" :"تم إخلاء الركاب وامتعتهم وتمكنت المطافئ من السيطرة على الحريق فى حضور قيادات من الشرطة والمحافظة".

 

إخلاء ركاب الأتوبيس
 
احتراق اتوبيس (2)
احتراق اتوبيس (2)

 

احتراق اتوبيس (3)
احتراق اتوبيس (3)

 

احتراق اتوبيس (4)
احتراق اتوبيس (4)

 

احتراق اتوبيس (5)
احتراق اتوبيس (5)

 

احتراق اتوبيس (6)
احتراق اتوبيس (6)

 

احتراق اتوبيس (7)
احتراق اتوبيس (7)

 

احتراق اتوبيس (8)
احتراق اتوبيس (8)

 

احتراق اتوبيس (9)
احتراق اتوبيس (9)

 

احتراق اتوبيس (10)
احتراق اتوبيس (10)

 

 

 

 

حريق أتوبيس سياحي

 
صورة أخرى
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق أتوبيس بشارع مصطفى النحاس فى مدينة نصر

حريق اتوبيس سياحي

شرم الشيخ

القاهرة




لا تفوتك
السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات

إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة