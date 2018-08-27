صور.. الداخلية تحبط تهريب 113جهاز لاسلكى وطائرتى تجسس بميناء بورسعيد

تمكنت الإداره العامة لتأمين محور قناة السويس، بقيادة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية و مدير الإداره العامه لتأمين محور القناة من ضبط حاويه بميناء بورسعيد بها كميه كبيره من البضائع المحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة.

وردت معلومات أكدتها التحريات برئاسة اللواء أشرف فؤاد مدير مباحث الإداره العامه لتأمين محور قناة السويس، مفادها قيام إحدى الشركات باستيراد حاويه مشمولها مستلزمات أطفال، وارد نهائى ميناء الخمس بدولة ليبيا من دوله الصين عبر ميناء بورسعيد بنظام الترانزيت، و أكدت التحريات أن الحاوية مخبأ بداخلها أصنافا مخالفة لما هو وارد بالمستندات، ومحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة.

تم تقنين الإجراءات، وإصدار إذن من النيابة العامة وتقديم إخباريه سرية لجمارك بورسعيد، و بتاريخ اليوم تشكلت لجنة أمنيه جمركية لفحص محتويات الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 2 طائرة تجسس بكاميرا تعمل بالتحكم عن بعد، ومزوده بوحدة شاشة وسماعات ومايك، وعدد 10جهاز GPS ، جهاز محطه لاسكى بمشتملاته، و 113 جهاز لاسلكي يدوى، وعدد كبير من الغيار الخاصة بهم، عبارة عن 100 اريال صغير جهاز لاسلكى، و200 مايك جهاز لاسلكى، و200 سماعة جهاز لاسلكى، و 50 اريال بالقاعدة، و48 اريال، و تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.