صور.. البابا فرنسيس يصل إلى دبلن فى ختام زيارته لأيرلندا

وصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، وذلك بعد أن أنهى زيارته إلى مدينة نوك الأيرلندية أمس الأحد، وذلك فى ختام زيارته إلى أيرلندا.



أثناء قداس نوك أمس الأحد

وقاد فرنسيس قداسا فى نوك أمس الأحد، حيث طلب "المغفرة من الرب" عن الاعتداءات الجنسية التى ارتكبها كهنة كاثوليك فى أيرلندا.



أطفال يستقبلون البابا فرنسيس لدى وصوله إلى دبلن

وفى اليوم الثانى من زيارته لهذا البلد، قال البابا خلال زيارة إلى كنيسة نوك (180 كلم عن دبلن) "أطلب المغفرة من الرب عن هذه الخطايا، عن الفضيحة والخيانة التى شعر بها الكثير من الأشخاص فى عائلة الله".



البابا على متن طائرته



البابا فرنسيس خلال حوار مع الصحفيين



البابا فرنسيس فور وصوله إلى دبلن



البابا فى حوار مع الصحفيين خلال رحلته إلى دبلن



البابا فى حوار مع صحفية على متن طائرته



البابا لدى وصوله إلى دبلن



البابا مغادرا نوك متوجها إلى دبلن