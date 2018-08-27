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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:47 ص
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صور ..أهالى قرى القصبى بالشرقية يشكون انقطاع مياه الشرب

الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:00 ص
صور ..أهالى قرى القصبى بالشرقية يشكون انقطاع مياه الشرب الصرف الصحى
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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طالب أهالى قرى الوحدة المحلية القصبى شرق مركز صان الحجر محافظة الشرقية، بتوصيل مياه الشرب إلى منازلهم، والتى انقطعت منذ 6 أشهر، حيث أعرب الأهالى عن أملهم، فى وصول صوتهم للمسئولين، وإطلاق مياه الشرب، وإحلال وتجديد كوبرى الأسلاك، والذى يعتبر الممر الوحيد لأكثر من 8  قرى التابعة للوحدة المحلية.
 
وقال وحيد العيسوى أحد الأهالى ، أن مشكلة مياه الشرب مشكلة أزلية، وهي نادرة الوجود منذ إطلاقها وتوصيلها منذ أكثر من 5  سنوات، ورغم وجود عدادات المياه بكل منزل، ودفع فواتير المياه شهريا، إلا أننا لا نستفيد من خدمة وصول مياه الشرب لمنازلنا .
 
وأضاف: معظم الأهالى أصيبوا بأمراض الفشل الكلوى والكبد، وعدد من الأمراض المتوطنة، بسبب اعتماده على الشرب من مياه مجهولة المصدر، والآن الأهالى يعتمدون على ملء الجراكن من الفناطيس التى تمر بالقرى ليلا ونهارا، ويضطر الأهالى لشراء الجركن ب 5 جنيهات، وبلغ سعر متر المياه 45 جنيها .
 
بدوره، قال احمد الدوفاني من أهالى المنطقة أن كوبرى الأسلاك المؤدى إلى أكثر من 10 قرى يعد خطرا داهما، وينذر بكارثة محققة، حيث أنه متصدع ومتهالك ومتوقع سقوطه في أي لحظة.
 
وأضاف أن سيارات النقل وسيارات المواطنين الخاصة تمر فوق الكبرى  المتهالك متوقعين سقوطهم بالكوبرى فى أى لحظة، مطالبا بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لمعاينة الكبرى على الطبيعة إحلاله وتجديده فورا قبل حدوث كارثة. 
 

 


 


 


 


 


 

 


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