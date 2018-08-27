صور.. أمريكا تنكس الأعلام وتنشر الورود حزنا على وفاة السيناتور جون ماكين

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

نكست السلطات الأمريكية، الأعلام فى البيت الأبيض وعدة أماكن حيوية حدادا على وفاة السيناتور جون ماكين، ونشر الإعلامى دان استيفانو مدير السوشيال ميديا فى البيت الأبيض، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو يظهر تنكيس العلم الأمريكى حدادا على رحيل السيناتور الأمريكى جون ماكين.

وأمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتنكيس العلم فوق البيت الأبيض حدادا على وفاة السيناتور الأمريكى جون ماكين، وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية، أن الرئيس الأمريكى قد نعى السيناتور ماكين قائلا "تعازينا الحارة واحترامنا وقلوبنا مع أسرة السيناتور ماكين".

كما نعى رئيس مجلس النواب الأمريكى بول ريان وفاة ماكين، قائلا "إنه وضع المبدأ قبل السياسة كما أنه وضع مصلحة البلاد أمام مصلحته الخاصة، وكان واحدا من أكثر الرجال شجاعة فى القرن"، واصفا يوم وفاته ب"اليوم الحزين للولايات المتحدة الأمريكية".

وقد توفى السيناتور الأمريكى جون ماكين عن عمر ناهز 81 عاما بعد معركة قاسية مع سرطان الدماغ الذى اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضى.

وكذلك توافد المواطنين على النصب التذكارى فى ولاية أريزونا الامريكية ووضعوا الورود أمام النصب التذكارى حزنا على السيناتور الأمريكى .



الأعلان الأمريكية أمام النصب التذكارى



الورد على النصب التذكارى



بالأعلام والورد الأمريكيين يودعون ماكين



بالشموع والورود الأمريكيون يودعون ماكين



بالورد الأمريكيون يشكرون ماكين



تنكيس الأعلام الأمريكية



تنكيس الأعلام



تنكيس العلم الأمريكى



توديع ماكين بالورد



حزن الأمريكيين على وفاة السيناتور الأمريكى



رجل يضع الورد خلال توديع ماكين



سيدة تحمل بوكية ورد لوضعه على النصب التذكارى



سيدة تمسح دموعها



شاب يضع بوكيه الورد



نصب تذكارى للسيناتور الأمريكى