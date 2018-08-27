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صور.. أعضاء السفارة الأمريكية فى فيتنام يشاركون فى تأبين جون ماكين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:13 ص
صور.. أعضاء السفارة الأمريكية فى فيتنام يشاركون فى تأبين جون ماكين أثناء تأبين ماكين فى فيتنام
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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حرص أعضاء السفارة الأمريكية فى فيتنام على تأبين السيناتور الأمريكى جون ماكين، وذلك بمقر السفارة، خاصة وأن ماكين لعب دورا كبيرا فى حرب فيتنام، حيث تم أسره خلالها.

أحد الموقعين على دفتر العزاء
أحد الموقعين على دفتر العزاء

كان السيناتور الأمريك جون ماكين قد وافته المنية، السبت الماضى عن عمر 81 عاماً إثر إصابته بسرطان فى الدماغ. وأعلن مكتب السناتور الجمهورى مساء السبت فى بيان أنه توفى بعد الظهر "محاطاً بزوجته سيندي وعائلتهما". وأضاف البيان أن بطل الحرب السابق الذي يحظى باحترام كبير في بلاده "خدم الولايات المتحدة الأميركية بإخلاص لمدة 60 عاماً".

أحد مسؤولى السفارة الأمريكية فى فيتنام يشارك فى تأبين ماكين
أحد مسؤولى السفارة الأمريكية فى فيتنام يشارك فى تأبين ماكين
الملحق العسكرى الأمريكى يؤدى التحية العسكرية تكريما لماكين
الملحق العسكرى الأمريكى يؤدى التحية العسكرية تكريما لماكين
الملحق العسكري يشارك فى تأبين ماكين
الملحق العسكري يشارك فى تأبين ماكين
بكاء بين مسؤولى السفارة بعد وفاة ماكين
بكاء بين مسؤولى السفارة بعد وفاة ماكين
دفتر عزاء فى السفارة الأمريكية فى فيتنام
دفتر عزاء فى السفارة الأمريكية فى فيتنام

 

 

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